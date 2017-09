Nipte zege Amsterdamse honkballers

De honkballers van de L&D Amsterdam Pirates hebben in de kampioensgroep van de Hoofdklasse een nipte zege geboekt op de Vaessen Pioniers.

In eigen huis vrij vroeg op een 4-0 voorsprong, maar de Pioniers sloegen met drie punten in de vierde inning terug. In de zesde inning trokken ze de stand zelfs weer helemaal gelijk, maar één punt in de negende inning was voor de Amsterdammers voldoende: 5-4.

Na elf wedstrijden staan de Pirates nu op zeven overwinningen. De Pioniers en Mr. Cocker HCAW waren één keer te sterk, titelconcurrent Curaçao Neptunus won twee keer. De Rotterdammers kwamen zaterdag niet in actie, omdat de regen het veld onbespeelbaar had gemaakt. Dat duel met HCAW wordt dinsdag ingehaald.