All Blacks met moeite langs Argentinië, Australië en Zuid-Afrika gelijk

All Blacks met moeite langs ArgentiniŽ, AustraliŽ en Zuid-Afrika gelijk heywoodu 10-09-2017 00:18 print

De Nieuw-Zeelandse rugbyers hebben de derde overwinning in het Rugby Championship te pakken. In de derde speelronde ontvingen de All Blacks Argentinië in New Plymouth en de Pumas boden flink wat weerstand.

De Nieuw-Zeelanders wisten in de eerste helft drie tries te maken, maar de Argentijnen bleven prima bij en een late try van Nicolas Sanchez bracht ze kort voor rust zelfs op een 15-16 voorsprong. Ze begonnen vervolgens prima aan de tweede helft, maar de All Blacks herpakten zich en slaagden erin de voorsprong te nemen en uit te breiden naar een 39-22 overwinning.

In Perth speelde Australië tegen Zuid-Afrika, dat de eerste twee duels gewonnen had. De wedstrijd ging gelijk op en bij rust stond het 13-10, waarna Tatafu Polota-Nau de Australiërs kort na rust op een grotere voorsprong zette. Een aantal rake penalty kicks van Elton Jantjies hielden de Springboks echter in de race en het duel eindigde in een 23-23 gelijkspel.