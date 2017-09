Janssen debuteert bij Fenerbahce met late nederlaag Redactie 10-09-2017 00:09 print

Vincent Janssen heeft zijn debuut bij Fenerbahçe achter de rug. Halverwege de tweede helft tegen Medipol Basaksehir maakte de Nederlander zijn debuut als invaller. Op dat moment stond het nog 1-2. Hij zag Fenerbahçe op 2-2 komen, maar diep in de blessuretijd maakten de bezoekers er 2-3 van. Robin van Persie ontbrak vanwege zijn knieblessure, terwijl Eljero Elia ruim tachtig minuten meedeed met Basaksehir. Fenerbahçe heeft pas vijf punten verzameld uit de eerste vier duels.

Nog nooit won Basaksehir op bezoek bij Fenerbahçe, maar het zag er al gauw naar uit dat daar verandering in zou komen. Na ruim een half uur stond het al 0-2 voor de bezoekers en de ploeg van Aykut Kocaman had aanvankelijk geen antwoord paraat. De 0-1 kwam op naam van Joseph Attamah, die op de juiste plek stond om een corner van Emre Belözoglu met het hoofd te verlengen bij de eerste paal. Emmanuel Adebayor maakte er 0-2 van met een snoeiharde kopbal via de onderkant van de lat, na een voorzet vanaf de rechterflank.

Fenerbahçe gaf zich echter niet gewonnen. Kort voor rust vond de thuisploeg de aansluiting, nadat Babacan een voorzet van Mathieu Valbuena niet goed verwerkte. Hij bokste de bal richting Nabil Dirar, die dankbaar gebruikmaakte van de mogelijkheid. Voor het begin van de tweede helft werd diezelfde Babacan geraakt door een waterfles vanuit het publiek en moest hij behandeld worden door de medische staf. Na de komst van Janssen resulteerde een eigen doelpunt van Gaël Clichy in de 2-2: hij verlengde een voorzet van Martin Skrtel met de knie en passeerde daarmee zijn eigen keeper Volkan Demirel. Diep in de blessuretijd zorgde invaller Kerim Frei alsnog voor de beslissing in het voordeel van Basaksehir.