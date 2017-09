Poels weer tweede op de Angliru H.Vviv 10-09-2017 03:31 print

Wout Poels werd zaterdag tweede in de etappe naar de Alto de l'Angliru. Het was voor de Limburger de tweede keer dat hij tweede zou worden op de mythische klim. In 2011 werd hij tweede achter Juan Jose Cobo. Toen kwam Poels ook in dezelfde groep als Chris Froome, alleen was de Nederlander toen nog in dienst van Vacansoleil - DCM.



"Of ik beter was dan Froome vandaag? Ja, misschien wel. Maar dat maakt niet zo veel uit. Ik was wel een beetje met de rit bezig. Ik wist wel dat als we iedereen eraf hadden, ik de rit zou kunnen pakken. Maar Contador reed wel heel sterk."

Voor de renner die uitkomt voor team Sky zal het de eerste keer zijn dat hij in de top tien van een grote zal eindigen. De vraag is of de 29-jarige Poels zelf niet een keer wil starten als kopman wil starten in een grote ronde? "Ja, maar aan de andere kant: ik heb een hele sterke ploeg om mij heen. Ik zit altijd op de goede momenten van voren. Als ik zo toptien kan rijden, vind ik het ook wel mooi."