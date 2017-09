FOK! Wat een weer: Opklaringen en buien

Donder in september, sneeuw in maart.

Vandaag

Het was flink nat vandaag, maar toen de zon begon te schijnen werd het een stuk aangenamer. Komende avond en nacht klaart het flink op, hoewel er lokaal een mistbank kan ontstaan. In de kustprovincies kan nog een enkele bui vallen. Morgen is het wisselend bewolkt en ook nu kan er aan de kust weer een bui vallen.

In de loop van de middag drijft er in het westen bewolking binnen en kan het daar in de avond gaan regenen. De temperatuur morgen ligt rond de 19 graden; er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. In de loop van de dag gaat het vooral aan zee een stuk krachtiger waaien.

10 Jaar geleden

Viel er flink wat regen: bijna 19 mm. De gemiddelde temperatuur was 14,5 graad en de zon liet zich nauwelijks zien.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:00 Zon onder: 20:14 Zonkracht: 4/2



Iteejer maakte een boswandeling met de hond (Foto: iteejer)

Jouw foto of filmpje bij het weerbericht? Mail hem naar [email protected] onder vermelding van je username en waar je de foto (ongeveer) hebt gemaakt. Wie weet staat jouw foto bij het volgende weerbericht!