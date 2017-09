'McLaren naar Renault, Toro Rosso krijgt Honda'

De kogel is door de kerk, zo meldt Motorsport. McLaren zal volgend seizoen gaan rijden met Renault-motoren. De Honda's die nu nog achterin de auto's uit Woking hangen zullen terecht komen bij Toro Rosso, inclusief de versnellingsbakken van McLaren.

De relatie tussen McLaren en Honda is al langere tijd zwaar bekoeld. De reden hiervoor is dat de Japanners niet de motoren kunnen leveren waarmee McLaren mee kan doen in de top van de Formule 1. Daarom zal McLaren de overstap naar de krachtbronnen van Renault gaan maken. Waarschijnlijk gebeurt dit om coureur Fernando Alonso binnenboord te houden, omdat de Spanjaard allen vertrouwen in Honda kwijt is.

Dit kan echter pas als het contract tussen Renault en Toro Rosso ontbonden is en er een deal tussen Toro Rosso en Honda op tafel ligt. Daarna kan McLaren een contract met Renault tekenen.

In de deal worden ook diverse coureurs betrokken. Zo moet Carlos Sainz voor de race in Maleisië naar Renault verhuizen en neemt Pierre Gasly zijn plaats in. Voor volgend jaar is Hondapupil Nobuharu Matsushita in de race voor een stoeltje bij Toro Rosso, al beschikt de Japanner op dit moment nog niet over voldoende licentiepunten voor een superlicentie. Alles zal bij Renault ten koste gaan van Jolyon Palmer.

Naar verwachting worden de diverse deals komende week voor de race in Singapore bekend gemaakt.