Ritzege Groenewegen in Groot-Brittannië

Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn naam geschreven. De Nederlander was in de etappe naar Cheltenham de rapste in de eindsprint. Met nog een etappe voor de boeg, behield Lars Boom de leiding in het algemeen klassement.

Gardias, Van Hoff, Power, Scott, Oswian en Downing zorgden voor de ontsnapping van de dag. Hun maximale voorsprong was zo'n vijf minuten. Tijdens de beklimming van de tweede col gooiden Kwiatkowski, Dillier, Dowsett, Mullen en Hollenstein de knuppel in het hoenderhok met een achtervolgende groep. Net als de kopgroep werden ze echter gegrepen door het peloton. Tony Martin probeerde het nog in zijn eentje, maar ook hij kwam uiteindelijk niet ver.

Ook daarna probeerden verschillende renners tevergeefs weg te komen, maar het draaide uiteindelijk uit op een massasprint. Groenewegen was daarin Caleb Ewan en Brenton Jones de baas.