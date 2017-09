Orkaan Irma is over de Sabana-Camagüey-archipel getrokken, een reeks kleine eilanden pal voor de Noord-Cubaanse kust. Er zijn geen meldingen over slachtoffers.

Een weerstation op een van de eilanden mat zaterdagochtend (lokale tijd) windsnelheden van ongeveer 200 kilometer per uur. Duizenden bewoners van de archipel waren door de autoriteiten ondergebracht in noodopvangcentra, in de meeste gevallen in scholen. De Cubaanse overheid had vrijdag voor de meeste noordelijke provincies een stormwaarschuwing gegeven, maar de gevolgen van Irma, ook materieel, lijken mee te vallen.

Boven zee herwint Irma momenteel aan kracht en stevent op Florida af, waar zij zondag zal aanlanden. Op de Florida Keys, een langgerekt lint van ongeveer 1700 eilandjes, wakkerde de wind zaterdag al flink aan. De meteorologen hebben gewaarschuwd voor extreem hoogwater.

In de Amerikaanse staat Florida hebben ongeveer 5,6 miljoen mensen een oproep gekregen te evacueren naar veiliger oorden.



Irma trekt over Cubaanse Camagüey-archipel (Foto: ANP)