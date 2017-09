Van der Mark in beeld als vervanger Rossi Olga Kroeders 09-09-2017 15:19 print

Michael van der Mark is een van de vier kandidaten die in beeld zijn als vervanger van Valentino Rossi in de Grand Prix van Aragon. Van der Mark rijdt voor Yamaha in het WK superbike.

Rossi staat voorlopig aan de kant vanwege een dubbele beenbreuk. Dit weekeinde is de Grand Prix van San Marino en voor die race heeft het team van Yamaha geen vervanger opgeroepen. Voor de volgende race, in Aragon, is de renstal echter verplicht om weer twee coureurs op te stellen.

"We hebben vier kandidaten die Rossi kunnen vervangen. Dat zijn onze twee testrijders in Japan, Katsuyuki Nakasuga en Kohta Nozane, en onze twee Superbike-rijders, Alex Lowes en Michael van der Mark. Een van deze vier wordt het," zo zei Lin Jarvis, teambaas van Yamaha.