Carlo Boszhard verdwijnt in 2019 van tv 09-09-2017

Carlo Boszhard verwacht dat hij in 2019 van de beeldbuis verdwijnt. Zijn contract bij RTL loopt in april van dat jaar af en de presentator vermoedt dat hij daarna de stekker uit zijn tv-carrière trekt. Achter de schermen wil hij wel graag actief blijven.

Dat zegt de 48-jarige tv-persoonlijkheid in de aankomende aflevering van het RTL4-programma Story of my Life, dat woensdag wordt uitgezonden. Daarin laten Boszhard en zijn partner Herald zich omtoveren tot oudere versies van zichzelf voor een blik in de toekomst.

Boszhard geeft in de uitzending aan dat hij wil voorkomen dat hij op latere leeftijd wordt opgezadeld met tweederangs programma's. "Ik denk dat je dan op een punt komt van: krijg je nog de grote A-programma's of wordt het langzaamaan B. Ik vind het mooi zo, ik heb nu al een fantastische carrière gehad."

Wel zou hij nog graag weer eens iets doen met zijn tv-maatje Irene Moors, die inmiddels is overgestapt naar SBS. "Ik zou het misschien wel leuk vinden om met Irene nog iets te gaan doen over twee jaar. Ik denk dat Carlo en Irene aan een tafel nog steeds leuk is."



