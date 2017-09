Winston Gerschtanowitz aan dood ontsnapt heywoodu 09-09-2017 11:59 print

SBS 6-presentator Winston Gerschtanowitz is op het nippertje ontsnapt aan de dood. Orkaan Irma raasde eerder deze week vol over Sint Maarten, met grote verwoesting als gevolg, en Winston wist dat maar net te ontkomen.

De presentator was immers slechts zes weken geleden nog op het eiland. "We kijken nu allemaal naar de nieuwsberichten", aldus Koffietijd-presentatrice Pernille La Lau tegen Winston. Een vraag over de situatie kwam er niet, er waren immers andere prioriteiten: "Hoe is dat nu voor jou, aangezien je er onlangs nog geweest bent?"

De aangeslagen Gerschtanowitz liet weten dat het heftig was. "Ik was er nog nooit geweest, een week of zes geleden was het mijn eerste ervaring op Sint Maarten. Als je daar zo over nadenkt, zag je wel dat die huisjes heel kwetsbaar zijn."

Vooral de beelden vanuit de vernietigde haven doen Winston wel wat, daar heeft hij weken geleden immers een paar dagen gewerkt. "Als je dan dit soort beelden ziet en je ziet ook die haven waar ik veel geweest ben met die boten die over auto’s heen liggen", vertelt hij. "Ik kan me niet voorstellen wat een drama het nu moet zijn, heel apart."

Voor Winston kwam het allemaal dus wel héél erg dichtbij, om er maar eens een klassiek FOK!gezegde in te gooien. Gelukkig kan hij zich nu richten op Miljoenenjacht: "Ik heb er zin in!" Of men in Sint Maarten ook al vol enthousiasme vooruitkijkt naar het nieuwe seizoen is nog niet bekend.