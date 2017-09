'Van Moorsel gebruikte EPO'

Voormalig wielerarts Peter Janssen heeft zaterdag in de Volkskrant een boekje opengedaan over het dopinggebruik van Nederlandse wielrenners. Volgens de arts leverde hij in het verleden epo aan onder anderen Leontien van Moorsel.

Janssen, die vanaf de jaren tachtig actief is in de wielerwereld, geeft aan dat hij Leontien van Moorsel na de eeuwwisseling aan epokuren heeft geholpen. De voormalig wereld- en olympisch kampioene meldt zich bij de arts omdat ze begeleiding zocht voor haar anorexia. "Ze wilde dat haar gewicht gecontroleerd werd."

Volgens de arts blijft het niet bij een afspraak "Leontiens man, Michael Zijlaard, was er altijd bij. Ze kwamen buiten het spreekuur. Er zat vaak een lange tijd tussen en op het laatst van die consulten werd dan gevraagd, vooral door hem, of het mogelijk was een kuurtje te volgen."



Op de vraag of die kuur epo betrof, antwoordt Janssen in de Volkskrant: "Ja. Ik heb het hier in de apotheek in Deurne besteld. Ik heb het met hun geld cash afgerekend." Volgens de dokter levert hij drie kuren aan Van Moorsel en Zijlaard. "Iedere kuur is zes injecties."

De samenwerking stopt volgens Janssen, omdat de arts ontdekt dat Van Moorsel zich niet volgens afspraak in het ziekenhuis in Helmond laat controleren. Uit zijn aantekeningen blijkt dat de oud-renster op een gegeven moment een kritieke hematocrietwaarde van 47 heeft, de waarde diebij de vrouwen nog net mocht hebben. "Ze zat op haar omslagpunt, op de limiet. Ik voelde me voor joker staan."



Van Moorsel laat in een reactie weten dat ze Janssen kent als keuringsarts vanuit haar jeugd en dat ze ook wel bij hem in de praktijk kwam. De Nederlands wielrenster ontkent dat ze epo gebruikt heeft en volgens haar heeft ze nooit een hematocrietwaarde van 47 gehad.

In een latere reactie geeft Van Moorsel aan: "Ik ben in de jaren negentig heel vaak bij Janssen geweest. Hij heeft mij advies gegeven op gebied van voeding en training. Ik ben hem dankbaar. Hij heeft mij de motivatie gegeven, toen ik mijn rentree maakte, om weer in mezelf te gaan geloven."



Naast Van Moorsel geeft Janssen aan, dat hij in de Tour de France van 1988 en 1989 bloedtransfusies heeft toegediend bij Steven Rooks en Gert-Jan Theunisse. Rooks won in 1988 de rit naar l'Alpe d'Huez en zou tweede worden in het algemeen klassement. Theunisse won in 1989 de bolletjestrui en won ook de rit naar l'Alpe d'Huez.

"Ik zat op de camping te kijken en ik zag ze op een televisietje naar boven rijden. Ik dacht: wat gebeurt hier. Ik zat echt met kippenvel te kijken. Ik wist niet dat het zoveel verschil zou maken", geeft Janssen aan in de Volkskrant.

Na een korte periode bij Panasonic doet Janssen een stap terug, maar hij blijft renners wel begeleiden. Onder meer Eddy Bouwmans, die in 1992 de witte trui als beste jongere in de Tour wint. "Hij wilde dat ik hem zou begeleiden."

In 1993 brengt Bouwmans samen met Ab Krook, op dat moment de bondscoach van de Nederlandse schaatsploeg, een bezoek aan de praktijk van Janssen. De arts kon dat niet waarderen, geeft hij aan in de krant.

"Het is iets tussen de renner en mij. Je vertelt het ook niet aan je ploegleider of collega's, dus ook niet aan een populaire schaatstrainer die je is gaan begeleiden. Bouwmans kwam maar voor een ding: voor bloedafname en bloedteruggave."

Eddy Bouwmans laat weten voor een inspanningstest bij Janssen te zijn geweest. Van bloedtransfusies kan hij "zich niets herinneren". Bouwmans heeft wel toegegeven dat Janssen hem epo verstrekte.

Rooks ontkent dat Janssen hem bloedtransfusies heeft toegediend. Theunisse laat aan de krant weten dat hij geen behoefte heeft om te reageren.