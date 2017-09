Jong PSV wint derby in slotminuten, ook winst MVV en Oss Redactie 09-09-2017 00:53 print

Jong PSV leek vrijdagavond in de Jupiler League twee punten te verspelen op bezoek bij FC Eindhoven, maar de beloften gingen in de slotfase toch met de volle buit weg.

Vorig seizoen won Jong PSV met 0-5 op bezoek bij FC Eindhoven en het leek er vrijdagavond even op dat dat kunstje weer zou worden geflikt. Sam Lammers schoot al na een kwartier spelen de bal op prachtige wijze in de bovenhoek.

Een paar minuten later stond het echter alweer gelijk, omdat Eloy Room een poging van Mart Lieder niet kon keren. Daarna waren beide teams af en toe gevaarlijk voor het doel van de tegenstander, maar werd er lange tijd niet gescoord. Mauro Junior besliste vlak voor tijd het duel met zijn eerste treffer in het betaald voetbal, waardoor Jong PSV met drie punten huiswaarts keerde.

De talenten van PSV klimmen voorlopig naar de zesde plaats in de Jupiler League. Het team van trainer Dennis Haar verzamelde zeven punten in de eerste vier speelronden. Volgende week staat een uitwedstrijd tegen MVV in Maastricht op het programma.

MVV wist vrijdag zelf op bezoek bij De Graafschap ook drie punten te pakken. Een eigen goal van Filip Bednarek en een treffer van Samy Mmaee hielpen MVV langs de Doetinchemmers, die dankzij Mark Diemers kort voor tijd nog wel op het scorebord kwamen: 1-2.

Net als MVV staat ook FC Oss na vrijdag op tien punten uit vier wedstrijden. De Brabanders zagen thuis hoe Denis Mahmudov FC Dordrecht op voorsprong zette, maar Fatih Kamaci, Richard van der Venne en nog eens Kamaci sleepten de drie punten naar Oss: 3-1.

Overige uitslagen

Almere City - Helmond 3-1

SC Cambuur - Jong FC Utrecht 2-2

FC Den Bosch - N.E.C. Nijmegen 3-0

FC Emmen - Fortuna Sittard 0-0

Go Ahead Eagles - FC Volendam 1-1