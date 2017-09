Dost diep in blessuretijd goud waard voor Sporting Redactie 09-09-2017 00:02 print

Sporting Lissabon heeft een benauwde uitzege geboekt bij Feirense. Bas Dost maakte ver in blessuretijd het winnende doelpunt.

De ploeg van trainer Jorge Jesus had zeer veel moeite om tot scoren te komen tegen Feirense en het was pas in de tweede helft dat de fans van de uitploeg konden juichen. Sebastián Coates zorgde voor de 0-1 en drie minuten later tikte Bruno Fernandes de bal via de onderkant van de lat in het doel, waarna het duel vroegtijdig beslist leek.

Feirense kwam echter terug via goals van João Silva en Oghenekaro Etebo. Lange tijd leek het erop dat Sporting voor het eerst dit seizoen puntenverlies ging lijden, maar Dost zorgde uiteindelijk toch voor de winst. In de zevende minuut van de blessuretijd kreeg Sporting terecht een penalty en Dost zorgde met een rustige schuiver voor de drie punten.

Sporting blijft door de zege koploper in Portugal met vijftien punten uit vijf wedstrijden. FC Porto komt in punten gelijk als het zaterdag van Chaves wint.