Mbappé meteen belangrijk voor winnend PSG

Paris Saint-Germain heeft ook de vijfde wedstrijd in Ligue 1 gewonnen. Debutant Kylian Mbappé scoorde meteen voor zijn nieuwe club tegen FC Metz.

PSG had het voor de pauze wel lastig met de hekkensluiter van Frankrijk, want het stond halverwege slechts 1-1. In de tweede helft stond Mbappé echter op. De 18-jarige huurling van AS Monaco twijfelde niet toen de bal na een klein uur opeens voor zijn voeten kwam te liggen en hij hamerde het ding in de verre hoek van doelman Eiji Kawashima.

Mbappé zette daarmee de 1-2 op het scorebord, drie minuten nadat Benoït Assou-Ekotto een rode kaart had gekregen vanwege een stevige tackle op hem. Met elf tegen tien had PSG er geen moeite meer mee om Metz van zich af te schudden, maar met elf tegen elf had Metz uitstekend weerstand geboden in het eigen Stade Saint-Symphorien.

Paris Saint-Germain domineerde in de eerste helft logischerwijs het balbezit en kreeg via Edinson Cavani (paal) ook een eerste goede kans, maar Metz verdedigde goed en kwam na een klein half uur dreigend opzetten toen Emmanuel Rivière het zijnet trof. Drie minuten na die kans was het aan de andere kant raak: Edinson Cavani werd weggestuurd door Neymar en de Uruguayaan maakte het beheerst af.

Cavani had er daarna 1-2 van kunnen maken, maar zijn kopbal na een prachtige voorzet van Mbappé werd stijlvol gepareerd door Kawashima, waardoor Metz in leven bleef. Sterker: de gastheer kwam na 37 minuten op gelijke hoogte door een kopbal van Rivière. Puntenverlies dreigde voor PSG, maar na het rood voor Assou-Ekotto werden de punten zoals gezegd toch nog eenvoudig binnengesleept.

Mbappé knalde de 1-2 tegen de touwen, Neymar was met een geplaatst schot verantwoordelijk voor de 1-3, Cavani maakte middels een intikker zijn tweede van de avond en Lucas Moura zette de eindstand op het bord. De Braziliaan tikte binnen nadat hij in eerste instantie de paal had geraakt.

