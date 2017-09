Super Bowl-winnaars Patriots beginnen seizoen met nederlaag heywoodu 08-09-2017 23:52 print

De New England Patriots zijn het nieuwe NFL-seizoen niet best begonnen. Vroeg in het jaar won de ploeg nog de Super Bowl, maar het nieuwe seizoen werd afgetrapt met een nederlaag in eigen huis tegen de Kansas City Chiefs.

De Patriots wisten Chiefs-quarterback Alex Smith totaal niet in toom te houden, waardoor de 33-jarige veteraan vier touchdownpasses kon gooien. Tom Brady, de quarterback van de Patriots, wist er geen één te gooien, hoewel ze halverwege nog wel met 17-14 aan de leiding gingen.

In het derde kwart werd de voorsprong zelfs nog iets uitgebreid, maar in het laatste kwart knalden de Chiefs er overheen met onder meer twee touchdowns van Kareem Hunt: 42-27. Sinds coach Bill Belichik in 2000 het roer bij de Patriots overnam stond de ploeg nooit zoveel punten in één wedstrijd toe.

Overigens leert de geschiedenis dat het voor de Patriots niet zo'n slecht teken hoeft te zijn: de voorgaande drie keer dat ze de eerste wedstrijd van het seizoen verloren werd de Super Bowl namelijk gewonnen.