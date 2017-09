Sagan pakt de winst in Québec en pakt 100e profzege H.Vviv 08-09-2017 22:24 print

Peter Sagan heeft de Grand Prix Cycliste de Québec op zijn naam geschreven. De Sloveen van Bora-Hansgrohe was na 201,6 kilometer de snelste van een omvangrijke groep. Greg van Avermaet werd tweede, voor Michael Matthews. Tom-Jelte Slagter was met een zesde plaats de beste Nederlander.

Vroeg in de koers zou er een kopgroep van vier renners wegrijden met daarbij twee Belgen: Baptiste Planckaert (Katusha - Alpecin), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal). De twee hadden het gezelschap van de Canadees Pier-andré Coté (nationale selectie) en de Amerikaan Tyler Williams (Israel Cycling Academy). De vier zouden meer dan negen minuten pakken, maar op zestien kilometer van de streep werd Planckaert als laatste vluchter gegrepen.

In de finale bleef Lotto Soudal de actiefste ploeg met aanvallen van Sean de Bie en Lars Ytting Bak, maar ver geraakte de aanvallen niet. Het peloton bleef gesloten, mede dankzij goed werk van Bora-hansgrohe.

In de laatste kilometer was er nog een aanval van Rigoberto Uran, maar de Colombiaan raakte niet ver. In de sprint maakte Sagan het werk van zijn ploeggenoten af. De wereldkampioen volgt zichzelf op op de erelijst. Voor Sagan is het bovendien zijn 100e profzege.