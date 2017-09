Kelderman verwacht zaterdag slijtageslag

Na afloop van de negentiende etappe in de Ronde van Spanje maakte Wilco Kelderman een opgeluchte indruk. De renner van Sunweb staat ook na vandaag derde in het algemeen klassement.

"Er zat een lastige klim al in het begin", waarmee Kelderman doelde de Alto de la Colladona (eerste categorie). "Sky hield de weg eigenlijk een beetje dicht, waardoor er snel een kopgroep kon ontstaan. Het bleef daarna vrij rustig in het peloton. Op de laatste klim was het echter weer oorlog.''

Alberto Contador, de nummer vijf in het klassement, ontsnapte uit het peloton. Kelderman vond de aanval van de Spanjaard niet onverwacht. "Ik had er bewust voor gekozen om niet met hem mee te springen. Hij gaat voor mij altijd te hard. Ik hoorde wel dat Contador even een marge had van 40 of 50 seconden. Ik heb echter vertrouwd op Sky en mijn ploeggenoten. Zaterdag wordt een heel andere etappe met drie lange beklimmingen. Dat zal een slijtageslag worden. Ik voel me echter nog steeds goed.''

De Rus Ilnoer Zakarin staat als nummer vier op twaalf seconden achterstand van Kelderman. Contador, bezig aan zijn laatste dagen als prof, moet ruim een minuut goed maken op de kopman van Team Sunweb.