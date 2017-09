Kroatische basketballers walsen over Tsjechië heen, België verliest weer

Kroatische basketballers walsen over TsjechiŽ heen, BelgiŽ verliest weer heywoodu 08-09-2017 09:02 print

De Kroatische basketballers hebben de groepsfase op het EK overtuigend afgesloten. In groep C, gespeeld in het Roemeense Cluj-Napoca, hielp Indiana Pacers-speler Bojan Bogdanovic de Kroaten met 25 punten naar een 107-69 zege. Spanje was onder leiding van Pau Gasol met 87-64 veel te sterk voor Hongarije, terwijl Montenegro Roemenië met 86-69 de baas was.

In groep D, gespeeld in Istanbul, ging België in de laatste wedstrijd niet verrassend met 54-74 onderuit tegen Servië, dat Detroit Pistons-speler Boban Marjanovic 22 punten zag maken. Voormalig NBA-speler Alexey Shved hielp de Russen met dertig punten langs Groot-Brittannië (82-70) en 28 punten van New York Knicks-ster Kristaps Porzingis hielpen de Letten aan een 89-79 overwinning op Turkije.

Zaterdag en zondag worden de achtste finales gespeeld in Istanbul, waar het toernooi tot en met de finale zal blijven.

Achtste finales

Duitsland - Frankrijk

Spanje - Turkije

Slovenië - Oekraïne

Letland - Montenegro

Litouwen - Griekenland

Kroatië - Rusland

Finland - Italië

Servië - Hongarije