Zeer zware aardbeving bij Mexico

Ten zuiden van Mexico heeft vrijdagochtend een zeer zware aardbeving plaatsgevonden. Om 06.48 uur Nederlandse tijd werd de bodem onder de Stille Oceaan, grofweg ten zuiden van de provincies Chiapas en Oaxaca, getroffen door een aardbeving met een kracht van 8.0 op de schaal van Richter.

De laatste keer dat de aarde getroffen werd door een aardbeving met een kracht van minstens 8 op de schaal van Richter was op 16 september 2015. Destijds vond de schok plaats bij Chili, waar uiteindelijk zestien doden vielen.

De diepte van de aardbeving van vrijdag is nog niet helemaal bekend: de ene bron geeft zo'n tien kilometer, terwijl de ander het over zeventig heeft. Onder meer in Mexico-Stad, Guatemala-Stad, Honduras, Belize en El Salvador is de aardbeving gevoeld.

Het hele gebied is inmiddels gewaarschuwd voor een mogelijke tsunami. De andere kant van Mexico maakt zich overigens op voor orkaan Katia, die daar vrijdag of zaterdag aan land lijkt te komen.

An 8.0 magnitude earthquake has occurred just south of the Mexico. Tsunami waves possible within the next 3 hours along the coast of Mexico pic.twitter.com/xDFouPteOz