Sauber bouwt compleet nieuwe auto voor 2018

Het Formule 1-team Sauber gaat voor het seizoen 2018 een compleet nieuwe auto bouwen. De huidige is een compromis omdat het team afgelopen winter van de ondergang gered moest worden. Ook is het huidige chassis gemaakt voor de 2016-motor van Ferrari. Desondanks werden er tot nu toe vijf punten bij elkaar gereden.

Sauber is inmiddels in handen van Longbow Investments en teambaas Monisha Kaltenborn is ingewisseld voor Cederic Vasseur. Voor volgend jaar lag er een deal met Honda voor de motoren op tafel, maar deze werd afgeblazen. In plaats daarvan gaat Sauber komend jaar racen met 2018 Ferrari-motoren. Mogelijk worden meer onderdelen van de Italianen gebruikt, zoals Haas ook al doet.

Vasseur: "Het wordt een compleet nieuwe auto. Het model wordt op dit moment al in de windtunnel getest en het ziet er vrij goed uit. Wij onderhandelen nog over verdere samenwerking met Ferrari, maar het zal niet meer dan twintig procent van de auto bedragen. De huidige auto is voornamelijk van 2016, dus probeer dat maar eens naar 2018 te vertalen ... We moeten daarom opnieuw beginnen. Daarom hebben we veel tijd in de windtunnel nodig. De auto zal er helemaal anders uit gaan zien."

De teambaas hoopt dat technisch directeur Jorg Zander en zijn team goed werk leveren, waardoor met de inzet van iedereen er aansluiting kan worden gevonden met het middenveld. "Het is lastig om een dergelijk doel te hebben, omdat het afhangt van de concurrentie. Het is lastig om terug te keren in het middenveld, omdat de regels volgend jaar nauwelijks veranderen. Onze concurrenten kunnen op hun huidige concept voortborduren."

"Mijn grootste uitdaging is om nieuwe mensen te vinden. Hierdoor kan iedere afdeling beter presteren en we verder naar voren op de grid komen. Ik wil het gevecht met de teams voor ons weer aan kunnen gaan."