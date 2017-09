Todt verwacht niet snel nieuwe teams op F1-grid Peterselieman 07-09-2017 23:50 print

FIA-president Jean Todt verwacht niet dat er op korte termijn nieuwe Formule 1-teams bij gaan komen. Volgens de Fransman ligt er geen enkel serieus voorstel van potentiële kandidaten om de strijd aan te gaan met de huidige tien renstallen.

In de afgelopen jaren is er veel veranderd op de grid. In 2010 betraden HRT, Caterham (Lotus) en Manor (Marussia) de grid, maar deze drie renstallen vielen een voor een weg. Vorig jaar was het eerste jaar van Haas, waardoor er nog ruimte is voor twee teams om het maximale aantal van 24 auto's te bereiken.

Todt: "Op het moment is de Formule 1 een sterk kampioenschap, met de tien teams die we hebben. We werken er echter altijd aan het kampioenschap verder te verbeteren en conform alle afspraken is er plek voor twaalf teams."

Nieuwe potentiële kandidaten zijn er op dit moment niet. "Als er wel een serieuze aanvraag binnenkomt, zullen we een inschrijfprocedure openen, zoals we dat met Haas hebben gedaan."

Enkele maanden geleden waren er wel geruchten over een mogelijk Chinees team met een thuisbasis in Engeland. Ook Zoran Stefanovic zou weer een poging willen wagen. De vorige keer dat de Serviër het probeerde bleek zijn bedrijf een lege huls te zijn.