Schiphol opent vernieuwde Holland Boulevard

Reizigers op Schiphol kunnen vanaf donderdag weer Nederlandse cultuur opsnuiven op de vernieuwde Holland Boulevard. Op deze plek kunnen passagiers terecht voor een bezoek aan onder meer de dependance van het Rijksmuseum, een spabehandeling of een kijkje in de Airport Library. In deze bibliotheek zijn zo'n vijfhonderd boeken te vinden van Nederlandse schrijvers, vertaald in meer dan veertig talen.

Dit gebied tussen Lounge 2 en 3 bevindt zich achter de veiligheids- en paspoortcontrole en is bijvoorbeeld bedoeld voor mensen op doorreis die onvoldoende tijd hebben om de luchthaven te verlaten. Op deze manier krijgen ze toch een stukje mee van de Nederlandse kunst en cultuur, aldus Schiphol. De Holland Boulevard is 24 uur per dag toegankelijk.

In de vernieuwde dependance van het Amsterdamse Rijksmuseum is een tentoonstelling te zien met Nederlandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw. Ook Science Center NEMO is op de Holland Boulevard te vinden.



