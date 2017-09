Ministers vrijdag weer bijeen in crisiscentrum BasOne 07-09-2017 22:09 print

Ministers die betrokken zijn bij de hulpverlening op de door de orkaan Irma getroffen eilanden komen vrijdag opnieuw bijeen in het Nationaal Crisis Centrum (NCC). Dat heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie laten weten.

De ministers bespreken de situatie op onder andere Sint-Maarten en eventuele maatregelen. Ook donderdag was er een bijeenkomst in het crisiscentrum in Den Haag. Premier Mark Rutte sprak na afloop van een "een orkaan van epische omvang".

Het NCC is gevestigd in het gebouw van het Ministerie van Veiligheid en Justitie in Den Haag. Het is bij rampen en andere crises het knooppunt van informatie en afstemming voor ministers en topambtenaren

Het centrum coördineerde eerder de aanpak van onder meer de ramp met vlucht MH17 en de Mexicaanse griep.



Ministers vrijdag weer bijeen in crisiscentrum (Foto: ANP)