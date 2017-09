Rojer met Tecau naar finale US Open heywoodu 07-09-2017 20:29 print

Tennisser Jean-Julien Rojer heeft zich samen met zijn Roemeense kompaan Horia Tecau geplaatst voor de finale van de US Open. De Nederlander en de Roemeen, Wimbledonkampioenen van 2015, wonnen in de halve finales van Henri Kontinen (Finland) en John Peers (Australië), de nummers één van de wereld, die nog geen set verloren hadden in New York.

Kontinen en Peers schoten uit de startblokken en lieten Rojer en Tecau volkomen kansloos, waardoor de eerste set na slechts iets meer dan twintig minuten al gespeeld was. In set twee ging het beter, hoewel het Nederlands-Roemeense duo wat moeite had om op 3-3 de service te houden, terwijl een breakkans - tevens een setpoint - even later gemist werd. In de tiebreak waren Kontinen en Peers twee punten verwijderd van de finale, maar Rojer en Tecau draaiden het om en wonnen de set.

In set drie pakten de Nederlander en zijn kompaan gelijk de break, maar halverwege de set moesten ze die weer inleveren. Richting het einde van de set serveerde Rojer niet best, maar hij herpakte zich en sleepte de game er nog uit. Peers gaf het vervolgens volledig weg, waarna er geen houden aan was tegen de service van Tecau: 1-6, 7-6 (5), 7-5.

"We bleven vechten en ons focussen op de servicegames", aldus Tecau na afloop. "We wisten dat we onze opslag moesten houden en dan kijken of er kansen zouden komen. Daarbij keken we niet te ver vooruit, maar ging het er steeds om het volgende punt te pakken en voor elk punt te vechten."

"Zij waren zo sterk, we werden volledig overlopen in de eerste set", reageerde Rojer. "We hebben zo vaak al gezien dat ze echt sterk zijn en in set één waren ze verdomd goed, dus moesten wij kijken of er een kans zou komen. Het was een loodzware wedstrijd en ik ben vooral enorm trots op het feit dat we continu zijn blijven vechten."