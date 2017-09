FOK! Wat een weer: regen, regen en nog eens regen

Donder in september, sneeuw in maart.

Vandaag en morgen

Het was vandaag toch nog een heel aardige dag. Regen is hier niet gevallen, de zon kwam regelmatig tevoorschijn en met bijna 20 graden was het toch lekker om buiten bezig te zijn. Helaas wordt de bewolking vanavond dikker en in het westen gaat het regenen. Die regen breidt zich dan vannacht over heel het land uit, alhoewel het in Limburg nog droog zou kunnen blijven.

Morgen is het ook bewolkt en valt er flink wat regen. Zeker in het westen en noordwesten vallen fikse buien en is er ook kans op onweer. Wellicht klaart het in de middag in het noordwesten op, maar dan nog zijn er zeker nog wel buien mogelijk. En de temperatuur? Op meer dan 16 graden zou ik maar niet rekenen.

10 Jaar geleden

was het bewolkt en viel er wat regen. Die 1 millimeter is echter niet te vergelijken met wat er vandaag valt. De temperatuur was wel vergelijkbaar met hoe het nu is.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 07:00 Zon onder: 20:14 Zonkracht: 4/2



bazbo was een tijdje geleden in Kopenhagen en maakte daar deze foto (Foto: bazbo)

