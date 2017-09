Op het eiland Puerto Rico zijn drie mensen om het leven gekomen door de orkaan Irma. Dat meldt gouverneur Ricard Rossello van het Amerikaanse eiland in het oostelijk deel van de Caribische Zee.

Onder de slachtoffers is een bedlegerige 79-jarige vrouw die naar een schuilplaats was gebracht. De andere twee slachtoffers waren een vrouw die werd geëlektrocuteerd in haar huis en een man die tijdens de storm een ongeluk met zijn auto kreeg.



Drie doden door Irma op Puerto Rico (Foto: ANP)