Nederlandse jeugdspeler wint voor de vierde keer op rij Ballon d'Or 07-09-2017

Xavi Simons is een groot talent en heeft nu voor de vierde keer op een rij de Ballon d'Or voor jeugdvoetballers gewonnen.

De Nederlander geldt als een groot talent en wordt begeerd door vele Europese grootmachten. Voorlopig speelt het veertienjarige toptalent in de jeugdopleiding van Barcelona en daar weet hij te imponeren. Barcelona hoopt dat de jeugdspeler in de toekomst ook in de hoofdmacht goed gaat presteren.

Er zijn echter veel kapers op de kust. Onder meer Real Madrid en Chelsea hebben al pogingen gedaan om het jonge talent over te halen. Tot nu toe is Simons Barcelona trouw gebleven, maar de afgelopen dagen laaiden de geruchten op dat hij weleens naar Manchester United zou kunnen gaan.

Dit komt doordat Mino Raiola zondag na een wedstrijd van het talent sprak met de zaakwaarnemer van Simons, die aanvoerder is van zijn team, en zijn vader Regillio, met als doel het talent in te lijven. Volgens Spaanse media, die stellen dat het Raiola is gelukt om Simons in zijn stal te halen, wil de Italiaanse Nederlander het talent naar United brengen. Bij the Red Devils spelen enkele cliënten van Raiola, namelijk Paul Pogba, Romelu Lukaku en Zlatan Ibrahimovic.