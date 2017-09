Sony Interactive Entertainment Japan Asia heeft een nieuwe trailer van Destiny 2 online gezet. In deze trailer gaan de guardians, gespeeld door 39 bekende Japanse dansers, een dance battle aan. De muziek is door TeddyLoid, één van de top vijf meest beluisterde Japanse artiesten op Spotify.

Destiny 2 is nu beschikbaar op PlayStation 4 en Xbox One. Vanaf 24 oktober is de game ook beschikbaar op PC.