Talansky stopt met wielrennen

De Amerikaanse wielrenner Andrew Talansky maakt op 28-jarige leeftijd een einde aan zijn wielercarrière. Dat heeft de renner van Cannondale-Drapac laten weten via Instagram.

"Na heel wat wikken en wegen is het tijd om een punt te zetten achter mijn profcarrière", schrijft Talansky. "Het was een geweldige ervaring. Ik zal mijn ploegmakkers en hun vriendschap op en naast de fiets missen, maar vooral zal ik de fans missen."

Talansky werd in 2011 prof bij het toenmalige Garmin-Cervélo, nadat hij in 2010 tweede werd in de Ronde van de Toekomst achter Nairo Quintana. In zijn eerste jaar was zijn beste een negende plaats in de Ronde van Romandië. In het jaar daarop zou hij als tweede eindigen in de Zwitserse ronde. In 2012 wist hij ook zijn eerste profzege te boeken met een ritwinst in de Tour de L'Ain. Ook pakte hij de eindzege in de Franse rittenkoers.

In 2013 zou hij zijn eerste Tour de France rijden. De Amerikaan zou daarin tiende worden in het eindklassement op meer dan zeventien minuten van winnaar Chris Froome. Het jaar erop wist Talansky zijn grootste succes te boeken door een zege in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné. Vorig jaar werd de 28-jarige nog vijfde in de Ronde van Spanje. Dit jaar won Talansky nog een rit in de Ronde van Californië, waarin hij derde zou worden in het algemeen klassement achter George Bennett en Rafal Majka.