Pascal Eenkhoorn heeft de proloog van de Olympia’s Tour gewonnen. De 20-jarige Nederlander van het BMC Development Team was na 4,3 kilometer drie seconden sneller dan ploeggenoot Pavel Sivakov. Eenkhoorn, die volgend seizoen uitkomt voor het LottoNL-Jumbo, is ook de eerste leider in de Olympia’s Tour.