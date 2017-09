Tan doet huilie huilie om Joling bij Jinek Redactie 05-09-2017 09:53 print

Gerard Joling zou maandagavond bij Humberto Tan zitten om te vertellen om een nieuw seizoen van Geer & Goor maar Tan belde hem af. Nee, Tan liet laf zijn redactie afbellen. Reden: hij zat die vrijdag ervoor bij Jinek.

Geer vindt het van de zotte. 'Die afspraak stond al 2,5e maand. Bovendien is meer reclame toch beter?' Tan vond van niet en dus zat Gordon maandag zonder zijn mattie aan het RTL-Latenighttafeltje. Joling is er wel even klaar mee. 'Bij Jinek keken er meer dan een miljoen mensen, dat is toch geweldige reclame? Die kijkcijfers gun ik Tan ook maar even niet met mij. Ongelooflijk, hoe arrogant en kleinzielig.'

Tan had beter Joling wel kunnen laten komen. De 'spectaculaire' seizoensopener van Tan trok slechts 575.000 kijkers. Het is om te gieeeeren.