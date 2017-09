Wippert wint tweede etappe Tour of Alberta H.Vviv 03-09-2017 06:56 print

Wouter Wippert heeft de tweede etappe in de Tour of Alberta gewonnen. De Nederlander van Cannondale-Drapac was na een etappe van 139 kilometer naar Spruce Grove de snelste in de massasprint. John Murphy kwam als tweede over de streep, voor de Australiër Ryan Macanally.

Evan Huffman blijft leider in het algemeen klassement. De Amerikaan van Rally Cycling won vrijdag de eerste etappe voor Sepp Kuss en Tom-Jelte Slagter. De Amerikaan heeft een voorsprong van achttien seconden op Kuss. Slagter volgt op 31 seconden in het algemeen klassement.

Voor Wippert was het zijn eerste zege sinds twee jaar tijd.