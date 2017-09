Vrouw Peter Jan Rens blijft in ziekenhuis om zwangerschap Redactie 03-09-2017 03:22 print

Virginia Rens ligt voorlopig nog in het ziekenhuis. De 24-jarige zwangere echtgenote van Peter Jan Rens (66) werd uit voorzorg opgenomen omdat haar kindje mogelijk te vroeg geboren wordt. Ze laat weten dat ze in het ziekenhuis blijft tot de bevalling achter de rug is.

"Mijn vliezen zijn al gebroken met 32 weken en ik heb al 3 centimeter ontsluiting", legde Virginia uit. "We zitten vandaag op de 33.2 weken inmiddels tien dagen ziekenhuis verder en hopen dat onze dochter tot de 37 weken blijft zitten."

Virginia, die op 18 oktober is uitgerekend, denkt dat dat moet lukken "als er geen complicaties optreden". "Verschillende malen zijn er al weeën geweest en hebben we de longrijping en weeënremmers al gehad."

Volgens de echtgenote van Peter Jan groeit de kleine "verder goed". Het meisje is het tweede kind voor Virginia en Peter Jan, in de zomer van 2014 verwelkomden ze dochter Djelisa. Virginia heeft daarnaast nog een zoon uit een eerdere relatie, Peter Jan heeft nog een dochter.



Vrouw Peter Jan Rens blijft in ziekenhuis om zwangerschap (Foto: BuzzE)