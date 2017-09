Buddy-veiling zamelt geld in voor vluchtelingenfilm

Een unieke cast & crew-tas van Game of Thrones, een premièrejurk waarin Hadewych Minis over de rode loper van Cannes liep en een trui die acteur Jord Knotter droeg in hitserie GTST. Het zijn een paar van de hoogtepunten van de Buddy-veiling, een initiatief om geld in te zamelen voor Welkom dan maar, een speelfilm die deels wordt gemaakt door vluchtelingen.

Ook Robin van Persie, Kim-Lian van der Meij, Jennifer Hoffman, Jon van Eerd en blogger Lisa Vegan hebben bijzondere objecten ter beschikking gesteld. Fans kunnen vanaf deze week bieden op de items via de website Sale4Charity.

Het Buddy-project koppelt gevluchte filmprofessionals aan hun Nederlandse collega's met als doel hun een relevant netwerk te bieden en hen te begeleiden naar betaald werk. Het project wordt onder meer gesteund door het Nederlands Filmfonds. De initiatiefnemers hebben ook al een deel van het budget bij elkaar gespaard via crowdfunding.

Welkom dan maar

De hoofdrollen in de film Welkom dan maar worden gespeeld door Susan Visser, Kim-Lian van der Meij en Tygo Gernandt. Ook voor de Iraans-Nederlandse Nazanin Taheri en de Syriër Arabi Ghibeh zijn prominente rollen ingeruimd in het script.

De komedie vertelt over vluchtelingen die een nieuw leven willen beginnen in Nederland. Een groep vluchtelingen komt in een Nederlands dorp terecht met alle denkbare gevolgen van dien. Het is de bedoeling dat de film in 2018 in de bioscopen te zien is.