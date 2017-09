Italiaanse tennisser Fognini uit US Open gegooid Olga Kroeders 02-09-2017 19:41 print

Tennisser Fabio Fognini is uit de US Open gegooid. Dit werd vandaag bekendgemaakt.

Tijdens zijn verloren wedstrijd in de eerste ronde van het enkelspel in New York beledigde de Italiaan de vrouwelijke umpire en riep een paar seksistische teksten richting haar kant.

Fognini mag nu niet meer in actie komen in het dubbelspel. Daarin zou hij in de derde ronde samen spelen met zijn landgenoot Simone Bolelli. Bovendien kreeg hij een boete van 24.000 dollar.