Man aangehouden voor neersteken vriendin

Een vijftigjarige man uit Steenbergen is zaterdagochtend rond 07.00 uur in zijn woning aangehouden op verdenking van het neersteken van zijn 45-jarige vriendin.

De vrouw rende in de vroege ochtend gillend over straat en werd achtervolgd door een man met een mes, meldden omstanders aan de politie. Dat bleek later haar vriend te zijn. Zij is in haar hals en gezicht gestoken, maar was volgens de politie wel aanspreekbaar. De vrouw is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht.



Man aangehouden voor neersteken ex-echtgenote (Foto: ANP)