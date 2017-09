FOK! Wat een weer: vannacht mistbanken, morgen zonnig

Komen er pluimen aan het riet

bedenk: het is nazomer en geniet.

10 jaar geleden

3 september 2007 was het half tot zwaarbewolkt. In iets meer dan vier uur tijd viel er ca 14 mm regen. De gemiddelde temperatuur was slechts 13,9 graden

Vandaag & morgen

Vanmorgen vroeg viel er wat water naar beneden, maar de regen droop snel af en de rest van de dag is het prima weer geweest. Komende nacht kunnen er mistbanken ontstaan, met name in de zuidelijke helft van het land.

Morgenochtend lossen de mistbanken snel op en wordt het zonniger. De temperatuur zal rond de 20 graden uitkomen. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind richting het zuidoosten.

Zon op / onder / zonkracht Zon op: 06:54 Zon onder: 20:24 Zonkracht: 4/2



bazbo was in Schaarsbergen (Foto: bazbo)

