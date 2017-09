Démare de beste in Brussels Cycling Classic H.Vviv 02-09-2017 16:26 print

Arnaud Démare heeft de Brussels Cycling Classic. De Frans kampioen was na 201,3 kilometer in Brussel de snelste voor Marko Kump. André Greipel zou als derde op streep komen.

Snel na de start zou er een kopgroep van vijf renners wegrijden: Brian van Goethem (Roompot - Nederlandse Loterij), Dimitri Peyskens (WB Veranclassic Aqua Protect), Patryk Stosz, (CCC Sprandi Polkowice), Sander Cordeel (Vérandas Willems-Crelan) en Stepan Kurianov (Gazprom-RusVelo). De vijf zouden een maximale voorsprong van vijf minuten pakken op het peloton.

Met nog zeventig kilometer te gaan zou er een groep van tien renners aansluiten bij de vijf: Matthias Brändle (Trek-Segafrdo), Tiesj Benoot, Sean de Bie ( beiden Lotto Soudal), Marcus Burghardt (BORA - hansgrohe), Pim Ligthart, Jesper Asselman (beiden Roompot - Nederlandse Loterij), Olivier Le Gac (FDJ), Truls Korsaeth (Astana), Geoffrey Soupe (Cofidis), Nans Peters (AG2R La Mondiale).

Op het moment van de aansluiting tussen de groepen vooraan moest Marcel Kittel lossen in het peloton. Snel daarna gaf de Duitse sprinter op, even daarvoor had Nacer Bouhanni dat ook al gedaan, vanwege een valpartij.

Met nog tien kilometer leek het erop dat de kopgroep teruggepakt zou worden, maar op dat moment koos Brändle samen Van Goethem en Le Gac voor de aanval. Op een hellende strook versnelde Brändle nog een keer, waarna de Nederlander en de Fransman niet meer konden volgen. Het leek erop dat de overwinning na Oostenrijker zou gaan, maar op 1,5 kilometer werd hij toch gegrepen door het peloton.

In de sprint was Démare de sterkste, mede door goed voorbereidingswerk van zijn ploeg FDJ. Voor de Fransman is het zijn tiende overwinning van het seizoen.