Ziyech keert met twee treffers terug bij Marokko, Zuid-Afrika onderuit

Hakim Ziyech is op uitstekende wijze teruggekeerd in de Marokkaanse nationale voetbalploeg. Na onenigheid met bondscoach Hervé Renard, die Ziyech begin dit jaar niet voor de Afrika Cup selecteerde, weigerde de speler voor de nationale ploeg uit te komen zolang Renard bondscoach was.

Een verzoeningsgesprek had echter effect en na bijna een jaar keerde de Ajacied voor de WK-kwalificatie terug bij Marokko. Dat deed hij uitstekend, want in de thuiswedstrijd tegen Mali scoorde Ziyech twee keer. Mimoun Mahi van FC Groningen debuteerde bij Marokko en luisterde dat op met een treffer, waarmee hij de 6-0 eindstand op het bord zette.

Mali moest het een deel van de wedstrijd met slechts negen man doen, want twee Malinezen werden met rood van het veld gestuurd. Het was voor Marokko na twee gelijke spelen de eerste overwinning in de kwalificatiegroep. Met vijf punten staan ze op kop, maar Ivoorkust (4) en Gabon (2) spelen zaterdag hun derde wedstrijd pas. Alleen de groepswinnaars gaan naar het WK.

Voor Zuid-Afrika is dat nog geen makkelijk verhaal. Bafana Bafana ging vrijdag op Kaapverdië met 2-1 onderuit en staat na drie wedstrijden op vier punten, tegen drie voor de Kaapverdiërs. Ook Senegal heeft er drie, maar heeft net als Burkina Faso - dat vier punten heeft - een wedstrijd minder gespeeld.

Tunesië en Nigeria doen het een stuk beter. De Tunesiërs wonnen vrijdag thuis met 2-1 van Congo-Kinshasa en staan na drie wedstrijden op negen punten. Congo heeft er zes, Guinee en Libië staan op drie en nul punten. Nigeria won met 4-0 van Kameroen en staat zo ook op negen punten, tegen slechts twee van Kameroen. Zambia en Algerije, beiden met één wedstrijd minder, hebben één punt.