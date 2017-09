Korrel grijpt naast brons bij WK judo

Michael Korrel heeft op het WK judo de derde ronde bereikt in de klasse tot 100 kilogram. Korrel versloeg de Kroaat Zlatko Kumric met een waza-ari.

De Nederlandse judoka had in de eerste ronde een bye.

Update 11:45 uur

In de klasse boven de 100 kilogram werd Roy Meyer uitgeschakeld. Meyer, die in de eerste ronde een bye had, verloor van de Cubaan Alex Garcia Mendoza met een golden score.

Update 12:27 uur

Korrel heeft zich zojuist voor de kwartfinales geplaatst in de klasse onder de 100 kilogram. Hij was Peter Paltchik met een waza-ari de baas.

Update 13:16 uur

Michael Korrel is nog steeds in de race voor een medaille op het WK. Hij plaatste zich voor de halve finale in de klasse onder de 100 kilogram door de Belg Toma Nikiforov in de kwartfinales te verslaan met een waza-ari.

Update 16:30 uur

Korrel is er niet in geslaagd de finale te bereiken. De Nederlander, die vorig jaar bij het EK brons won en dit jaar de beste was op het grandslamtoernooi van Bakoe, verloor in de halve finales van de Japanner Aaron Wolf. Hij moet het nu opnemen tegen Kirill Denisov om brons.

Update 17:19 uur

Michael Korrel heeft naast brons gegrepen. Hij verloor met een ippon van Kirill Denisov. In april van dit jaar bij het EK verloor Korrel ook al de strijd om het bron van Denisov.