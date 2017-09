De oud-voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie, Frank Giltay, krijgt strafontslag wegens zeer ernstig plichtsverzuim. Dat schrijft NRC op basis van de twintig pagina's tellende vertrouwelijke ontslagbrief aan Giltay. De Nationale Politie kon het bericht vrijdagavond laat niet bevestigen. Ook de huidige COR-voorzitter kon niet op het bericht ingaan.

De COR, toen onder leiding van Giltay, raakte vorig jaar in opspraak door forse uitgaven. Een groot deel van het jaarlijkse budget van 1,6 miljoen euro ging op aan etentjes en feestjes. De commissie-Ruys die onderzoek deed naar de buitensporige uitgaven van de ondernemingsraad presenteert dinsdag 12 september haar rapport.

Giltay zou de vrije hand hebben gekregen van korpschef Gerard Bouman. De suggestie werd zelfs gewekt dat Bouman veel door de vingers zag in ruil voor Giltays steun.

Volgens NRC is de disciplinaire straf al in juli schriftelijk aan Giltay gemeld door de nieuwe korpschef Erik Akerboom. In de ontslagbrief wordt volgens de krant een lange reeks misstanden beschreven. Zo declareerde Giltay 198 flessen prosecco en liet hij de facturen aanpassen. Ook maakte hij voor vele duizenden euro's misbruik van de creditcard die hem door de politie ter beschikking was gesteld.

Het rapport van de commissie-Ruys is al tien weken klaar maar de presentatie werd uitgesteld na het plotselinge overlijden van Bouman.

Naar Giltay loopt ook een strafrechtelijk onderzoek. In oktober moet duidelijk worden of het Openbaar Ministerie (OM) daadwerkelijk tot vervolging van Giltay overgaat.



'COR-baas Frank Giltay krijgt strafontslag' (Foto: ANP)