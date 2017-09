Bij een chemische fabriek in de buurt van Houston is opnieuw brand ontstaan. Op beelden van CNN is te zien hoe vlammen en zwarte rook uit een van de gebouwen komen. In dezelfde fabriek waren eerder al explosies. De ontploffingen werden veroorzaakt doordat de koeling was uitgevallen nadat orkaan Harvey voor overstromingen had gezorgd en daardoor de stroom uitviel.

Verschillende agenten lieten zich daarna controleren vanwege het inademen van giftige dampen. Het Franse chemiebedrijf Arkema gaf toen al aan dat het gevaar nog niet was geweken. Ook de nieuwe brand is door dezelfde oorzaak ontstaan. De Amerikaanse autoriteiten hebben besloten om het vuur uit te laten branden en geen brandweerlieden verder in gevaar te brengen.

De fabriek ligt in Crosby, 40 kilometer ten noordoosten van Houston. In de fabriek worden organische peroxides gemaakt die worden gebruikt bij de productie van onder meer kunsthars, polystyreen en verf. De rook is prikkelend voor huid, ogen en longen, maar de gevolgen op lange termijn zouden beperkt zijn, volgens de chemieproducent. Omwonenden in een straal van 2,4 kilometer zijn geëvacueerd.

500,000 pounds of organic peroxides are stored at Arkema chemical plant where a large fire is burning in Crosby, TX https://t.co/yspvRYiVHi pic.twitter.com/OHQomPpWcg — CNN (@CNN) 1 september 2017



Opnieuw brand bij chemische fabriek Houston (Foto: ANP)