Tiener Shapovalov in achtste finales US Open

Tennisser Denis Shapovalov is op de US Open prima bezig. De pas 18-jarige Canadese qualifier, een van de grootste talenten op de tour, staat in de achtste finales. In de derde ronde won hij van de Brit Kyle Edmund, die de eerste set won, maar vervolgens twee sets af moest staan en vroeg in het vierde bedrijf opgaf: 3-6, 6-3, 6-3, 1-0.

Shapovalov speelt in de achtste finales tegen de als twaalfde geplaatste Spanjaard Pablo Carreño Busta, die Nicolas Mahut in drie sets versloeg: 6-3, 6-4, 6-3. De Fransman Lucas Pouille, zestiende op de plaatsingslijst, begon stroef tegen de Kazakh Mikhail Kukushkin, maar kwam vervolgens beter op dreef: 2-6, 6-3, 6-4, 6-4.

De Kroaat Borna Coric liet zien dat grote verrassingen vaak gevolgd worden door een uitschakeling. Hij stuurde Alexander Zverev in de tweede ronde naar huis, maar ging tegen de als 28e geplaatste Zuid-Afrikaan Kevin Anderson onderuit: 6-4, 6-3, 6-2. Anderson speelt in de achtste finales tegen Paolo Lorenzi, die in een Italiaans onderonsje zegevierde tegen Thomas Fabbiano: 6-2, 6-4, 6-4.