Gelijkspel Jong Oranje tegen Engeland

Jong Oranje is de kwalificatiereeks voor het Europees kampioenschap van 2019 begonnen met een 1-1 gelijkspel. Jong Engeland kwam op de Vijverberg in Doetinchem op voorsprong, maar na een half uur spelen wist Oranje te scoren, waardoor al snel de eindstand op de borden stond.

Bij Engeland deden zes spelers mee die op 11 juli op het WK onder 20 de titel hadden gepakt. Jong Oranje kwam goed uit de startblokken en kreeg via Gervane Kastaneer diverse goede mogelijkheden. De aanvaller, die deze zomer ADO Den Haag voor 1. FC Kaiserslautern verruilde, schoot in het zijnet en gaf Guus Til een goede kans. Steven Bergwijn zag even later de lat trillen na een vlammend schot.

Groot was dan ook de domper toen de Engelsen na twintig minuten voor stonden via een goal van Dominic Calvert-Lewin. De aanvaller van Everton werd door ploeggenoot Ademola Lookman weggestuurd en klopte goalie Joël Drommel. Snel daarna stond het weer gelijk toen Thomas Ouwejan een goede voorzet gaf die door Bart Ramselaar binnen werd gekopt.

Na rust zakte het niveau van de wedstrijd, maar een kwartier voor tijd had Bergwijn nog een goede kans. Zijn bal werd vlak voor de lijn gekeerd door verdediger Jonjoe Kenny, waardoor het een gelijkspel werd.

Komende dinsdag speelt Jong Oranje tegen Jong Schotland.