Engeland maakt geen fout op Malta

Engeland blijft koploper in Groep F. De Engelsen speelden geen spectaculaire wedstrijd op Malta, maar wisten wel met 0-2 te winnen.

De bezoekers hadden het niet gemakkelijk met de stugge ploeg van bondscoach Pietro Ghedin. In de eerste helft had Engeland weliswaar 70 procent van het balbezit, tot doelpunten kwam het nog niet. Kansen voor Dele Alli, Harry Kane en Alex Oxlade-Chamberlain leverden nog niet de openingstreffer op.

Die viel wel acht minuten na rust. Alli vond zijn ploeggenoot Kane in het strafschopgebied, waarna de spits de bal rustig in de rechterhoek wist te schuiven. Het was alweer het vierde doelpunt van Kane in zijn laatste drie interlands. Het restant van de wedstrijd was niet bijster interessant.

Namens de Engelsen kreeg invaller Jamie Vardy nog een mogelijkheid, maar zijn schot trof geen doel. Vlak voor tijd kreeg Engeland toch nog een tweede treffer. Ryan Bertrand bepaalde de eindstand op 0-2.

The Three Lions hebben bovenaan de poule twee punten meer dan Slowakije, dat Slovenië met 1-0 versloeg. Die landen blijven allemaal nog kans maken op het WK. Dat geldt ook voor Schotland, dat met 0-3 won van het nu definitief uitgeschakelde Litouwen.