Klaver: zwarte kant wel degelijk in film BasOne 02-09-2017

De veelbesproken documentaire over GroenLinks-leider Jesse Klaver bevat wel degelijk ook "mijn slechte kant", vindt Klaver zelf. De film toont volgens Klaver dan misschien geen politieke uitglijders, maar liet wel zien dat zijn naasten op het tweede plan raakten.

Klaver reageerde in het televisieprogramma Jinek op de kritiek dat de documentaire, die werd geschoten door een campagnemedewerker, Joey Boink, hem afschildert als een heilige. Om de schijn van partijdigheid te vermijden besloot omroep BNNVARA, die de film zou uitzenden, daar uiteindelijk van af te zien. De producent kocht daarop de rechten op en vertoont de documentaire de komende tijd in filmzalen en theaters.

"Als er iets is wat ik pijnlijk vind en wat mijn slechte kant laat zien is het dat", verwees Klaver naar een scène waarin hij zijn moeder begroet maar ondertussen met zijn hoofd bij de campagne is.



