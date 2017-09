Zeiler raakt deel vingers kwijt in trainingsongeluk voor WK heywoodu 01-09-2017 22:52 print

De Amerikaanse zeiler Bora Gulari heeft bij een trainingsongeluk in Frankrijk een deel van drie vingers aan zijn rechterhand verloren. Gulari, vorig jaar achtste op de Olympische Spelen, was samen met Helena Scutt aan het trainen voor het WK in de gemengde Nacra 17-klasse.

In zware weersomstandigheden kapseisde de boot van het tweetal, waarbij Gulari's vingers verstrikt raakten in het touwwerk. De coach van de Italiaanse ploeg, Gabriele Bruni, was het dichtst in de buurt en schoot de Amerikanen direct te hulp, terwijl hun eigen coach niet veel later ook arriveerde.

Scutt, die in Rio op de Spelen uitkwam in de 49erFX-klasse, zeilde de boot vervolgens terug naar de kust. Dat deed ze dan weer met de hulp van de Argentijnse veteraan Santiago Lange, die vorig jaar in Rio olympisch goud veroverde in de Nacra 17 en nu zijn eigen boot verliet om de Amerikaanse boot veilig terug te varen.

De verwachting van de artsen van de Amerikaanse zeilbond is overigens dat Gulari over een maand weer kan zeilen. Het WK in het Franse Grande Motte gaat komende week van start.