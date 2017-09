UFC Rotterdam: langverwachte terugkeer van 'The Great' in de octagon Floris_Stempel 01-09-2017 21:04 print

Het stof in vechtsportland is weer gaan liggen. Conor McGregor en Floyd Mayweather zijn hun geld aan het tellen en dat betekent dus dat het na de mediagekte weer tijd is voor serieuze vechtsport. Zaterdag komt de Ultimate Fighting Championship weer naar Nederland en voor de tweede achtereenvolgende keer naar het Rotterdamse Ahoy. In 2016 werd het Nederlandse publiek voor het eerst verwend met een mooi programma waarbij onder anderen Alistair Overeem, Germaine de Randamie en Stefan Struve prachtige overwinningen behaalden voor een uitzinnig en uitverkocht Ahoy.



UFC Fight Night 115 (Bron: Youtube)

Ook dit jaar stonden er weer drie Nederlanders klaar om in de octagon te gaan matten. Stefan Struve, Germaine de Randamie en Siyar Bahadurzada zouden de indrukwekkende Nederlandse eer in de MMA-wereld weer hoog gaan houden, maar helaas viel vorige week De Randamie uit met een handblessure. Blijven over Struve en Bahadurzada als blikvangers van de avond, maar daarnaast ook nog een aantal jonge en hoog kwalitatieve vechters uit, voornamelijk de Balkan en Rusland. Minder aansprekende namen, geen mediaspektakel waardig waarschijnlijk, maar zeer technische vechters waar het publiek nog heel wat moois van kan verwachten.

Alexander Volkov vs Stefan Struve

De Nederlandse zwaargewicht Struve heeft een enorme staat van dienst in de UFC. Al twaalf jaar vecht de 29-jarige Skyscraper in de octagon, waarvan al acht jaar en achtien gevechten in de koningsklasse van het MMA en Struve mocht twaalfmaal als overwinnaar de kleedkamer induiken.

Struve is op dit moment de enige actieve vechter die de huidig UFC-kampioen bij de zwaargewichten verslagen heeft. Stipe Miocic werd in 2012 binnen twee ronden door de boomlange Struve knock-out geslagen, waar verder alleen de door de dopingautoriteit geschorste Braziliaan Junior Dos Santos een overwinning heeft op de sterke kampioen.



Struve wil Volkov slopen (Bron: Youtube)

Een fantastisch prestatie, zeker gezien in 2013 bleek dat Struve al jaren met een hartdefect rondloopt, namelijk een lekkende aortaklep. Hierdoor zou het hart van Struve slechts op 70 procent van de volledige capaciteit werken. Het leek het einde van een mooie carrière, maar na een operatie en de nodige rustperiode kwam Struve ijzersterk terug en verloor hij daarna alleen nog maar van Overeem, wat geen schande is en Jared Rosholt, wat wel een klein smetje op het blazoen van Struve genoemd mag worden. Struve zal zaterdagavond echter proberen om het succes van zijn laatste twee partijen, winst op Bigfoot Silva en Daniel Omielańczuk, vervolg te geven.

Volkov is een reus van een Rus met een schat aan ervaring in de octagon en was in 2014 kampioen bij concurrerende MMA-organisatie Bellator. Hij is waarschijnlijk de enige vechter binnen de UFC die eenzelfde enorme lengte heeft als Struve en beiden zullen zaterdagavond dus geen gebruik kunnen maken van hun lengtevoordeel.

'Een clash tussen twee lange kerels,' onderkent Struve het bijzondere van dit gevecht. 'Twee staande vechters die goed met hun vuisten overweg kunnen en partijen vaak voortijdig afmaken. Iedereen begrijpt dat deze partij geen vijf ronden gaat duren. Ik ga hem knock-out slaan en dat is ook wat de fans willen zien. Ik wil het gevecht op mijn manier beëindigen. Ik hou er niet van als de jury een beslissing moet nemen.'

Drago maakt echter een stormachtige ontwikkeling door in de UFC en staat inmiddels op positie zeven op de ranglijst. Struve staat achtste en zal in zijn gevecht met de Rus bedachtzaam te werk moeten gaan. Volkov is de fysiek sterkere van de twee en de Nederlander zal niet te gretig moeten worden en afstand moeten houden om zijn ietwat zwakke kin goed beschermen.

Een mooie uitsmijter van de avond en het Nederlandse publiek zal ongetwijfeld zijn best doen om Struve verbaal te ondersteunen.

Siyar Bahadurzada vs Rob Wilkinson

De Afghaanse Bahadurzada is altijd een enigszins enigmatische vechter bij de UFC geweest. The Great vecht al sinds 2012 voor de organisatie, maar heeft slechts viermaal in de octagon gevochten terwijl zijn carrière wordt gekenmerkt door lange radiostiltes. Hij woont sinds 1999 in Nederland, traint in dezelfde sportschool als Overeem, staat bekend om zijn harde vuisten en zal zaterdagavond een aantal ongekend harde klappen gaan uitdelen in het geval Wilkinson dichtbij durft te komen.

Iets wat de Australiër toch wel graag zou willen doen. Bahadurzada staat niet bekend om zijn goede take down defence, dus dat zwakke punt zal vast door Wilkinson uitgebuit gaan worden. Wilkinson is al elf gevechten ongeslagen en is een enorm getalenteerde worstelaar. Razor maakt in Ahoy zijn debuut voor de UFC en het zal Bahadurzada verdraaid veel moeite gaan kosten om Wilkinson van zich af te houden.



Bahadurzada wil een knock-out (Bron: Youtube)

'Er waren wat dingen die geregeld moesten worden, voordat ik weer kon vechten', bleef de Afghaan vaag over zijn lange afwezigheid. 'Alles is nu geregeld en ik ben fit, ik ben hongerig en weer terug. Klaar om te presteren. Ik train nu anders en ik eet anders. Ik ben een veel betere vechter als toen ik begon bij de UFC en Thiago Silva in 42 seconden knock-out sloeg.' Bahadurzada is blij met zijn positie tijdens dit gala. 'Co-main event is prachtig en ik ben nog steeds op koers om een keer main event te worden.'

Een mooie partij tegen de sterke Wilkinson zal die wens dichterbij brengen.

Overig programma UFC Fight Night 115

Marion Reneau vs Talita Bernardo

Leon Edwards vs Bryan Barberena

Voorprogramma

Darren Till vs Bojan Velickovic

Mairbek Taisumov vs Felipe Silva

Michel Prazeres vs Mads Burnell

Rustam Khabilov vs Desmond Green

Francimar Barroso vs Aleksandar Rakic

Mike Santiago vs Zabit Magomedsharipov

Bojan Mihajlovic vs Abdul Kerim-Edilov

Thibault Gouti vs Andrew Holbrook

UFC Fight Night 115 wordt zaterdagavond 2 september gehouden in Ahoy, Rotterdam. Dit gala is live te volgen via FOXsports op betaalkanaal 2 (origineel Amerikaans commentaar) of betaalkanaal 4 (Nederlands commentaar). De uitzending begint om 20:00 uur.