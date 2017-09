Formule 2-auto met halo gepresenteerd

Niet alleen de Formule 1, ook de Formule 2 moet eraan geloven: de halo, de volgens velen afzichtelijke vorm van cockpitbescherming op de auto's waarmee freak accidents - zoals de dodelijke ongevallen van Jules Bianchi (2014) en Justin Wilson (2015) - minder dodelijk moeten worden.

Op het circuit van Monza werd de Formule 2-auto die volgend jaar gebruikt gaat worden gepresenteerd, inclusief de halo. Sinds de oprichting van de GP2 in 2005 is de F2-2018 de vierde generatie die in de opstapklasse onder de F1 wordt gebruikt. In 2008 en 2011 werden de tweede en derde generaties geïntroduceerd.

Het huidige model heeft straks dus zeven jaar op de circuits gereden. Deze GP2/11 rijdt met een atmosferische achtcilindermotor, de nieuwe auto wordt voorzien van een zescilinder turbo.